Ну подскажите плиз придумать сказку кака ученик стал маленьким и укололся о колючку кактуса

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У к о л к а к т у с а. Никита Волков вообще-то любил комнатные растения. Но только цветущие. Он часто спорил с Ксюшей Заварской, которая считала кактусы самыми лучшими цветами на свете. У ее мамы была целая коллекция! "Ну, посмотри, какие цветы могут быть у этого уродца?", - насмехался он, указывая на огромный цереус. "Мы уже третий год здесь учимся, а никаких цветов на нем не видели!" И вот однажды, глядя по обычаю в окно, Никита заметил на кактусе какой-то меховой комочек. Но шел урок, пришлось, сгорая от любопытства, ждать перемены, чтобы рассмотреть, что это такое. Прозвенел звонок. Ребята выбежали в коридор порезвиться, а заинтригованный Никита полез к цереусу. Испугавшись за свой бутон, кактус растопырил колючки и уколол Никиту. "Ой, я тебя сейчас…", - завопил Никитка! Но он уже ничего не мог сделать, так как мгновенно стал меньше колючки кактуса. "Ребята, а где Волков?",- спросила учительница. Но все пожимали плечами, ведь никто ничего не видел. А Никита сидел в цветочном горшке и горько плакал. Плакали и родители, не дождавшиеся сына из школы. Напрасно искала его полиция. Когда полицейские осматривали класс и беседовали с одноклассниками пропавшего мальчика, он-то был рядом и кричал во все горло. Но его писка никто не услышал. Настало утро. Необыкновенный аромат разбудил уснувшего от переживаний ребенка. Прямо над ним возвышался огромный белый цветок, то ли махровая лилия, то ли колокольчик, то ли лотос. "Какое чудо! Я не видел ничего прекраснее!", - воскликнул восхищенный Никита. И…чудом оказался за своей партой. Одноклассники и обрадованные родители тормошили его, спрашивали, как он оказался в закрытом классе, где прятался все время. Но его правдивому ответу, как это часто бывает, никто не поверил. Цветок на следующий день закрылся, увял, а потом и вовсе засох. А Никита с нетерпением стал ждать его очередного цветения. Но во время дежурства, вспоминая свое приключение, поливать кактус просил Ксюшу. Цветок-то один день цветет, а колючки – они на кактусе всегда!