Помогите пожалуйста аналаиз стихотворения "Я знак бессмертия себе воздвигнул..."

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Тема поэта и поэзии традиционная, сквозная в европейской культуре. Монолог поэта о самом себе встречается еще в античной поэзии. Так, ода Горация “К Мельпомене” в переводе М. В. Ломоносова послужила основой для стихотворений Г. Р. Державина и А. С. Пушкина о “памятнике”. Основные ее аспекты – процесс творчества, его цель и смысл, взаимоотношения поэта с читателем, с властью, с самим собой. Таким образом, среди поэтов разных эпох была традиция лирического изображения “нерукотворного” памятника, как бы подводящего итог творческой деятельности. Тема оды – роль творчества, поэзии в жизни людей. Созданное поэтом делает его бессмертным – вот главная мысль стихотворения) .