Сс на тему как сократить безработицу

География
Сс на тему как сократить безработицу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) улучшения информационного обеспечения рынка труда. Во всех странах эту функцию выполняют организации по трудоустройству (биржи труда). Они собирают у работодателей информацию о существующих вакансиях и сообщают ее безработным; 2) устранения факторов, снижающих мобильность рабочей силы. Для этого необходимы прежде всего: а) создание развитого рынка жилья; б) увеличение масштабов жилищного строительства и в) отмена административных преград для переезда из одного населенного пункта в другой. На протяжении первой половины 90-х годов в России было сделано немало в этом направлении: проведена приватизация жилья (без которой не может существовать его рынок), разрешена торговля жильем, ликвидирована система прописки. Удачи тебе!
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