При каком значении a уравнение (2+a)x=10 1) имеет корень,равный 5 2)не имеет корней пж помогите

Математика
При каком значении a уравнение (2+a)x=10 1) имеет корень,равный 5 2)не имеет корней пж помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подставляем 5 вместо х в уравнение и находим а: (2+а)*5=10 2+а=10:5 2+а=2 а=2-2 а=0 Проверяем: (2+0)*х=10 2х+0=10 х=10:2=5 Уравнение не будет иметь корней при а=-2, так как тогда выражение в скобках (2+а) будет равно 0, и при любом значении х выражение слева от равно будет равно 0, что невозможно.
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