Помогите пожалуйста Прочитай и озоглавь текст.о чем повествуется в нем?найди части текста -повествования . В воздухе не было видно ни одного стрижа. До самого вечера они не появлялись около своих гнезд. Это нас заинтересовало....

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Помогите пожалуйста Прочитай и озоглавь текст.о чем повествуется в нем?найди части текста -повествования . В воздухе не было видно ни одного стрижа. До самого вечера они не появлялись около своих гнезд. Это нас заинтересовало. Не могут же пуховые птенцы стрижей оставаться так долго без пищи, да еще на таком холоде!У нас руки мерзли в то утро, и пар шел изо рта.мы пошли посмотреть ,живы ли птенцы .в гнезде оказалось два мертвых птенца .одного из них мы взяли в палатку ,положили в коробку. Рано утром нас разбудил знакомый крик стрижей над самой палаткой .яркое солнце сушило камни и траву .стрижи как ни в чем не бывало носили корм птенцам .но они же умерли !мы бегом отправились туда .птенец в гнезде ожил .озогдавь каждую часть текста -повествования .напиши сжатое изложение

Автор: Гость