Известно, что: Сельдь больше 2 дм, но меньше 9 дм; Треска меньше 1м, но больше 5 дм; Ки??ька меньше Форели.

Математика
Известно, что: Сельдь больше 2 дм, но меньше 9 дм; Треска меньше 1м, но больше 5 дм; Ки??ька меньше Форели.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там надо просто подписать сантиметры каждой рыбы.Вот смотри и заполняй
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