Известно, что: Сельдь больше 2 дм, но меньше 9 дм; Треска меньше 1м, но больше 5 дм; Ки??ька меньше Форели.

Математика

Известно, что: Сельдь больше 2 дм, но меньше 9 дм; Треска меньше 1м, но больше 5 дм; Ки??ька меньше Форели.

Автор: Гость