тостаған кесе ертоқым тралы мәтін құр және мәтінде қос сөдерді қолдан
Қазақ тiлi
тостаған кесе ертоқым тралы мәтін құр және мәтінде қос сөдерді қолдан
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот я сама это писала
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Одна сторона прямоугольника 14 сантиметров Найдите длины трех других сторон прямоугольника если его периметр 64 сантиметров
Математика
На рисунке 1.18 А А Б равна 10 сантиметров CD равна 2 сантиметра Какова площадь закрашенной части круга
Қазақ тiлi
Физика
Камень падает без начальной скорости с высоты 80 м.Определите его скорость в момен?? достижения поверхности земли? помогите пожалуйста?????))))))