тостаған кесе ертоқым тралы мәтін құр және мәтінде қос сөдерді қолдан

Қазақ тiлi
тостаған кесе ертоқым тралы мәтін құр және мәтінде қос сөдерді қолдан
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Гость:
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