Из двух городов, расстояние между которыми 180км, одновременно в одном направлении выехали два автомобиля. Скорость автомобиля, едущего впереди, 60 км/ч, а скорость автомобиля, едущего позади, 80 км/ч. Через сколько часов после...

Гость: Гость:

1 автомобиль проехал 180 км и ехал 60км/ч. следовательно Т он потратил = 180:60 = 3(часа) 2 автомобиль проехал 180 км и ехал 80 км/ч. следовательно Т он потратил = 180/80= 2,25(часа) а теперь из Т1 вычтем Т2 и получим время через которое он его долнал 3-2,25=0,75... если дробью, то 3/4 часа.