За 20 часов Поезд проехал 238ноль километров остальное путь занял 4 часа какое расст??яние проехал поезд за 4 часа если ехал с прежней скоростью Сколько всего километров

Математика

За 20 часов Поезд проехал 238ноль километров остальное путь занял 4 часа какое расст??яние проехал поезд за 4 часа если ехал с прежней скоростью Сколько всего километров

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