За 20 часов Поезд проехал 238ноль километров остальное путь занял 4 часа какое расст??яние проехал поезд за 4 часа если ехал с прежней скоростью Сколько всего километров
Математика
За 20 часов Поезд проехал 238ноль километров остальное путь занял 4 часа какое расст??яние проехал поезд за 4 часа если ехал с прежней скоростью Сколько всего километров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 2380÷20=119(км/ч)скорость 2.4×119=476(км) расстояние за 4 часа 3. 2380+476=2856(км) общее расстояние Ответ:за 4 часа- 476 км общее расстояние 2856км
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