Выписать рифмы С.Маршака Рукавами,как руками Куртка двигала слегка,А штаны плясала сами От ночного ветерка.В темноте увидел Петя Ступу с бабою- ягой'.Оказалось на рассвете -Это печка с кочергой
Литература
Выписать рифмы С.Маршака Рукавами,как руками Куртка двигала слегка,А штаны плясала сами От ночного ветерка.В темноте увидел Петя Ступу с бабою- ягой'.Оказалось на рассвете -Это печка с кочергой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рукавами-руками куртка-слегка в темноте-на рассвете Ягой-кочергой вроде бы всё но Яга пишется с заглавной
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