Выписать рифмы С.Маршака Рукавами,как руками Куртка двигала слегка,А штаны плясала сами От ночного ветерка.В темноте увидел Петя Ступу с бабою- ягой'.Оказалось на рассвете -Это печка с кочергой

Литература

Выписать рифмы С.Маршака Рукавами,как руками Куртка двигала слегка,А штаны плясала сами От ночного ветерка.В темноте увидел Петя Ступу с бабою- ягой'.Оказалось на рассвете -Это печка с кочергой

Автор: Гость