Выписать рифмы С.Маршака Рукавами,как руками Куртка двигала слегка,А штаны плясала сами От ночного ветерка.В темноте увидел Петя Ступу с бабою- ягой'.Оказалось на рассвете -Это печка с кочергой

Литература
Выписать рифмы С.Маршака Рукавами,как руками Куртка двигала слегка,А штаны плясала сами От ночного ветерка.В темноте увидел Петя Ступу с бабою- ягой'.Оказалось на рассвете -Это печка с кочергой
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рукавами-руками куртка-слегка в темноте-на рассвете Ягой-кочергой вроде бы всё но Яга пишется с заглавной
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найдите значение выражения (5а-2)(5а+2)-(5a+1)^2+10а
Ответить
Биология
Какова роль зеленых растений на земле краткий ответ
Ответить
Українська мова
Скласти три розповідні речення про прихід весни
Ответить
Математика
Пять целых две третьих минус одна шестая
Ответить
Обществознание
Риски в жизни подростка с примерами
Ответить