Скласти три розповідні речення про прихід весни
Українська мова
Скласти три розповідні речення про прихід весни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прийшла весна, а разом з нею завітала радість та краса. З приходом весни кожна травиночка оживає від зимової сплячки, прокидається сонечко. Весна приносить нам радість, тепло та любов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Обществознание
Математика
Высота прямоугольного параллелепипеда 2 см,а длина нижней грани 6 см и площадь это?? же грани 24 см2,вычислите площади остальных его граней и объем.