Скласти три розповідні речення про прихід весни

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Скласти три розповідні речення про прихід весни
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прийшла весна, а разом з нею завітала радість та краса. З приходом весни кожна травиночка оживає від зимової сплячки, прокидається сонечко. Весна приносить нам радість, тепло та любов.
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