Как решить задачу маляр поткрасил 24 рамы за три дня причем каждый день он красил о??инаковое количество рам сколько рам он покрасил за 6 дней если будет работать так же как и в первые дни

Математика

Как решить задачу маляр поткрасил 24 рамы за три дня причем каждый день он красил о??инаковое количество рам сколько рам он покрасил за 6 дней если будет работать так же как и в первые дни

Автор: Гость