Как решить задачу маляр поткрасил 24 рамы за три дня причем каждый день он красил о??инаковое количество рам сколько рам он покрасил за 6 дней если будет работать так же как и в первые дни
Математика
Как решить задачу маляр поткрасил 24 рамы за три дня причем каждый день он красил о??инаковое количество рам сколько рам он покрасил за 6 дней если будет работать так же как и в первые дни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)24:3=8(рам) - покрасил маляр за один день 2)8*6=48-(рам) - покрасит маляр за 6 дней Ответ: 48 рам за 6 дней.
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