1.Упростите выражение (4y+3)²-8(3y+1) и найдите его значение при y=0,125
Алгебра
1.Упростите выражение (4y+3)²-8(3y+1) и найдите его значение при y=0,125
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16у в квадрате + 24у +9 - 24у - 8 = 16у в квадрате +1 Если у = 0,125, то 16у в квадрате+1 = 16х0,125+1=2+1=3 Ответ:3
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