С одного города ехал поезд в другой город, проехал 0,32 часть пути до середины пути осталось 72 км. Вопрос? Сколько км между городами?

Математика
С одного города ехал поезд в другой город, проехал 0,32 часть пути до середины пути осталось 72 км. Вопрос? Сколько км между городами?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72,00+0,32=72,32 или 72.00+0.32=72.32
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