С одного города ехал поезд в другой город, проехал 0,32 часть пути до середины пути осталось 72 км. Вопрос? Сколько км между городами?

Математика

С одного города ехал поезд в другой город, проехал 0,32 часть пути до середины пути осталось 72 км. Вопрос? Сколько км между городами?

Автор: Гость