Упр 1 в тексте нарушена последовательность абзацев .исправь текст и запиши его.

Геометрия
Упр 1 в тексте нарушена последовательность абзацев .исправь текст и запиши его.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С конца, последний первый, второй второй, а первый последний
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