От двух пристаней одновременно навстречу друг другу отправились два теплохода.Расстояние между пристанями 474 км.Скорость одного теплохода 42 км/ч.Какой путь прошёл каждый теплоход до встречи,если они встретились через 6 ч

Математика

От двух пристаней одновременно навстречу друг другу отправились два теплохода.Расстояние между пристанями 474 км.Скорость одного теплохода 42 км/ч.Какой путь прошёл каждый теплоход до встречи,если они встретились через 6 ч

Автор: Гость