От двух пристаней одновременно навстречу друг другу отправились два теплохода.Расстояние между пристанями 474 км.Скорость одного теплохода 42 км/ч.Какой путь прошёл каждый теплоход до встречи,если они встретились через 6 ч
Математика
От двух пристаней одновременно навстречу друг другу отправились два теплохода.Расстояние между пристанями 474 км.Скорость одного теплохода 42 км/ч.Какой путь прошёл каждый теплоход до встречи,если они встретились через 6 ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 42*6=252(км)- Проехал 1 теплоход. 2) 474-252=222(км)
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