Какой род у слова кашпо

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Какой род у слова кашпо
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Автор: Гость
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Гость:
Средний отвечает на вопрос оно
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