При ЗАПОЛНЕНИЕ КАКИМ ГАЗОМ ВОЗДУШНЫЙ ШАР не сможет подняться над землей кислород азот водород
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При ЗАПОЛНЕНИЕ КАКИМ ГАЗОМ ВОЗДУШНЫЙ ШАР не сможет подняться над землей кислород азот водород
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шар в любом случае поднимется.
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