При ЗАПОЛНЕНИЕ КАКИМ ГАЗОМ ВОЗДУШНЫЙ ШАР не сможет подняться над землей кислород азот водород

Другие предметы
При ЗАПОЛНЕНИЕ КАКИМ ГАЗОМ ВОЗДУШНЫЙ ШАР не сможет подняться над землей кислород азот водород
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шар в любом случае поднимется.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Срочно надо решить! Помогите! I .Complete the sentences in reported speech. 1. "I was very tired," she said. → She said …………………………………………………...
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста . Есле не видно то нажмите на картинку . А задание :напишите чи??ла в пустые клетки таблицы.
Ответить
Математика
В начале года в двух классах было 44 ученика. В конце года из одного класса ушло 3 уч??ника , а в другой 5 учеников пришло. Сколько учеников в конц...
Ответить
Математика
8,65÷3,46решите пример
Ответить
Алгебра
Упрости выражение 4а(а-3)-(5+а)(5-а)=
Ответить