Заклички весни (укр.) для 9 класса
Українська література
Заклички весни (укр.) для 9 класса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приди к нам, весна, Со радостью! Со великою к нам Со милостью! Со рожью зернистою, Со пшеничкой золотистою, С овсом кучерявыим, С ячменем усатыим, Со просом, со гречею, С калиной-малиною, С грушами, с яблочками, Со всякой садовинкой, С цветами лазоревыми, С травушкой-муравушкой
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