Заклички весни (укр.) для 9 класса

Гость: Гость:

Приди к нам, весна, Со радостью! Со великою к нам Со милостью! Со рожью зернистою, Со пшеничкой золотистою, С овсом кучерявыим, С ячменем усатыим, Со просом, со гречею, С калиной-малиною, С грушами, с яблочками, Со всякой садовинкой, С цветами лазоревыми, С травушкой-муравушкой