,,,помогите два упражнения

Русский язык
,,,помогите два упражнения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там надо поставить пропущенные буквы мы это делали с классом
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