Как делать задание это

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Как делать задание это
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто представь, что ты на экскурсии и вы с классом поехали в какое - либо предприятие,которое на самом деле существует. Представь какая там погода и т.д.
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