Выписать 7 предложений из художественной литературы с вводными словами или с вводными предложениями

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Выписать 7 предложений из художественной литературы с вводными словами или с вводными предложениями
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я проедусь по городу, кстати, и куплю сигар (Гончаров "Обыкновенная история")).   Кстати ,он был замечательно хорош собой (Достоевский "Идиот")  Ключница ,по крайней мере, не бреет бороды ,а этот, напротив ,того брил и, казалось, довольно редко (Гоголь "Мертвые души). 5. От соседней комнаты, по всей видимости столовой, гостиную отделяла арка , занавешенная тяжёлой портьерой (Катаев "Белет парус одинокий"). Несчастье нисколько его не изменило, а напротив, он стал ещё крепче и энергичнее (Тургенев "Отцы и дети"). А Петр Петрович ,по крайней мере, по многим признакам человек весьма почтенный (Достоевский "Прест. и наказание")  Раз двадцать по крайней мере и ,кажется ,без особенно важных причин он в одном пальто сбежал вниз к саням и вбежал опять наверх (Л. Толстой  "Война и мир").  
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