Перевидите на английский пожалуйста: завтракать на кухне,обедать в школе , ходить в школу, ужинать в 7 часов, ложиться спать в 10 часов, работать на компьютере, чашка чая, разговаривать о работе, около половины седьмого, отдыха...
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Перевидите на английский пожалуйста: завтракать на кухне,обедать в школе , ходить в школу, ужинать в 7 часов, ложиться спать в 10 часов, работать на компьютере, чашка чая, разговаривать о работе, около половины седьмого, отдыхать в кресле, отдыхать в кресле, смотреть DVD, читать книги, ремонтировать автомобиль, сажать цветы, пить кофе, играть в компьютерные игры .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Breakfast in the kitchen, eat lunch at school, go to school, have dinner at 7:00, go to bed at 10 o'clock, work oncomputer, cup of tea, to talk about the work, about half of the seventh, relaxing in a chair, relax in an armchair, watching DVD, read books, to repair a car, plant flowers, drink coffee, play computer games.
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