Перевидите на английский пожалуйста: завтракать на кухне,обедать в школе , ходить в школу, ужинать в 7 часов, ложиться спать в 10 часов, работать на компьютере, чашка чая, разговаривать о работе, около половины седьмого, отдыха...

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Перевидите на английский пожалуйста: завтракать на кухне,обедать в школе , ходить в школу, ужинать в 7 часов, ложиться спать в 10 часов, работать на компьютере, чашка чая, разговаривать о работе, около половины седьмого, отдыхать в кресле, отдыхать в кресле, смотреть DVD, читать книги, ремонтировать автомобиль, сажать цветы, пить кофе, играть в компьютерные игры .

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