Выполни деление с остатком. 6.739:80,4.193:50,289.460:700,350.525:400.
Математика
Выполни деление с остатком. 6.739:80,4.193:50,289.460:700,350.525:400.
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1) 84,2375 2)1,6772 3)413,5142857132857 4)876,3125
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