Риски в жизни подростка с примерами
Обществознание
Риски в жизни подростка с примерами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1 наркотик пример с №1 вы попали в темную компашку и вам предлагают улетные конфеты и вы их принимаете и ваша жизнь молодая уходит
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