Масса 9 ящиков с абрикосами равна 324 килограмма масса пустого ящика 3 килограмм чему равна масса абрикосов в одном ящике
Математика
Масса 9 ящиков с абрикосами равна 324 килограмма масса пустого ящика 3 килограмм чему равна масса абрикосов в одном ящике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3×9=27 масса 9 ящиков 2)324-27=297(кг)масса всех абрикосов 3)297:9=33 масса абрикосов в одном ящике Ответ:33 кг
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