Масса 9 ящиков с абрикосами равна 324 килограмма масса пустого ящика 3 килограмм чему равна масса абрикосов в одном ящике

Математика

Масса 9 ящиков с абрикосами равна 324 килограмма масса пустого ящика 3 килограмм чему равна масса абрикосов в одном ящике

Автор: Гость