Купили 5 ручек по цене 25 руб. И 3 карандаша по цене 15 руб. Сколько стоила эта покупка
Математика
Купили 5 ручек по цене 25 руб. И 3 карандаша по цене 15 руб. Сколько стоила эта покупка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х25=125 ( руб ) - ручки. 3х15=45 ( руб ) - карандаша. 125+45=170( руб ) - вся покупка. Ответ: 170 рублей.
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