Купили 5 ручек по цене 25 руб. И 3 карандаша по цене 15 руб. Сколько стоила эта покупка

Математика

Купили 5 ручек по цене 25 руб. И 3 карандаша по цене 15 руб. Сколько стоила эта покупка

Автор: Гость