Из двух городов, расстояние между которыми 237 км/ч, одновременно навстречу друг др??гу выехали мотоциклист и велосипедист. Они встретились через 3 часа. Найди скорость мотоциклиста, если скорость велосипедиста равна 19 км/ч.

Математика

Из двух городов, расстояние между которыми 237 км/ч, одновременно навстречу друг др??гу выехали мотоциклист и велосипедист. Они встретились через 3 часа. Найди скорость мотоциклиста, если скорость велосипедиста равна 19 км/ч.

Автор: Гость