Из двух городов, расстояние между которыми 237 км/ч, одновременно навстречу друг др??гу выехали мотоциклист и велосипедист. Они встретились через 3 часа. Найди скорость мотоциклиста, если скорость велосипедиста равна 19 км/ч.

Математика
Из двух городов, расстояние между которыми 237 км/ч, одновременно навстречу друг др??гу выехали мотоциклист и велосипедист. Они встретились через 3 часа. Найди скорость мотоциклиста, если скорость велосипедиста равна 19 км/ч.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3*19=57 км ( всего проехал велосипедист) 2)  23 7-57=180 км ( всего проехал мотоциклист)  3) 180/3=60 км/ч ( скорость мотоциклиста) Ответ: 60 км/ч 
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