Сколько целых решений имеет модуль у меньше 72

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|y|<72 в роли y могут быть как положительные числа, так и отрицательные. Поэтому нам подходят числа от -71 до 71, включая 0. От -71 до 0 - 72 числа, а от 1 до 71 - 71 число, следовательно их всего 72+71=143.