Помогите пожалуйста!!!!) Нужно написать один исторический факт который мало кто з??ает о Царе Пирре(напишите не очень длинно) Буду очень благодарна! Заранее спасибо!
История
Помогите пожалуйста!!!!) Нужно написать один исторический факт который мало кто з??ает о Царе Пирре(напишите не очень длинно) Буду очень благодарна! Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот держи: Ганнибал считал Пирра вторым из величайших полководцев после Александра Македонского. По Плутарху, Ганнибал среди всех полководцев считал самым выдающимся Пирра, Сципиону отводил второе место, а на третье ставил себя самого. Пирр был троюродным братом и двоюродным племянником Александра Македонского (отец Пирра, Эакид — двоюродный брат и племянник Олимпиады, матери Александра). Многие современники Пирра считали, что сам Александр Великий возродился в его лице.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Как с греческого языка переводится имя Христофора смотреть картины белорусских художников скажи Легенда о христофоре Как ты думаешь может ли художн...
Русский язык
Раскройте скобки 1.Ежедневныные представление продолжавш...ся (в)течение несколки?? недель подорвали мое здоровье
Математика
Имеется сплав серебра и меди массой 7 кг, содержащий 85% серебра. Сколько чистой мед?? необходимо добавить к этому сплаву, чтобы получившийся сплав...