Помогите пожалуйста!!!!) Нужно написать один исторический факт который мало кто з??ает о Царе Пирре(напишите не очень длинно) Буду очень благодарна! Заранее спасибо!

История
Помогите пожалуйста!!!!) Нужно написать один исторический факт который мало кто з??ает о Царе Пирре(напишите не очень длинно) Буду очень благодарна! Заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот держи: Ганнибал считал Пирра вторым из величайших полководцев после Александра Македонского. По Плутарху, Ганнибал среди всех полководцев считал самым выдающимся Пирра, Сципиону отводил второе место, а на третье ставил себя самого. Пирр был троюродным братом и двоюродным племянником Александра Македонского (отец Пирра, Эакид — двоюродный брат и племянник Олимпиады, матери Александра). Многие современники Пирра считали, что сам Александр Великий возродился в его лице.
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