Докажите что значение выражения (4х+3)(х+4)-(3х+5)(2х+4)+х(2х+3) не зависит от значения пере??енной х
Алгебра
Докажите что значение выражения (4х+3)(х+4)-(3х+5)(2х+4)+х(2х+3) не зависит от значения пере??енной х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раскрываем скобки 4x^2+3x+16x+12-6x^2-10x-12x-20+2x^2+3x=(4x^2-6x^2+2x^2)+(3x+16x-10x-12x+3x)+(12-20)=-8 т.е. при любом значении Х результат выражения равен -8
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