Докажите что значение выражения (4х+3)(х+4)-(3х+5)(2х+4)+х(2х+3) не зависит от значения пере??енной х

Алгебра

Докажите что значение выражения (4х+3)(х+4)-(3х+5)(2х+4)+х(2х+3) не зависит от значения пере??енной х

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