Eнаиболее заселённой частью океана является

География
Eнаиболее заселённой частью океана является
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наиболее заселённой частью океана ялвяется шельф
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