Какие качества должны быть у ученика, чтобы его труд был успешным?
Обществознание
Какие качества должны быть у ученика, чтобы его труд был успешным?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По моему мнению , ученик профессионал должен быть дисциплинированным и ответственым , так как вся учебная деятельность строится на дисциплине и ответственности. Дисциплина заключается в том , что ученик всегда вовремя приходит на уроки , не опаздывая.Также роль играет трудолюбие , без которого невозможно добиться цели. Это значит , что ученик должен выполнять домашние задания регулярно.Должен уметь четко определять цели и достигать их.Быть солидарным по отношению к воим одноклассникам , уметь помочь и поддержать. Быть уважительным тоже важно для ученика . Уважение должно проявляться не только к учителям , но и к своим одноклассникам.
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