Помогите решить задачу: первая труба может наполнить бассейн за 25мин.,а вторая за 15 мин.Наполниться ли бассейн за 10 мин если открыть обе трубы?
Математика
Помогите решить задачу: первая труба может наполнить бассейн за 25мин.,а вторая за 15 мин.Наполниться ли бассейн за 10 мин если открыть обе трубы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1:25=1/25 бас/мин скорость наполнения бассейна через 1-ю трубу 1:15=1/15 бас/мин скорость наполнения бассейна через 2-ю трубу (1/25+1/15)*10=(3/75+5/75)*10=8/75*10=80/75=1 10/25=1 2/5 бассейна наполнится ответ: да наполнится если открыть обе трубы
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