Помогите решить задачу: первая труба может наполнить бассейн за 25мин.,а вторая за 15 мин.Наполниться ли бассейн за 10 мин если открыть обе трубы?

Математика

Помогите решить задачу: первая труба может наполнить бассейн за 25мин.,а вторая за 15 мин.Наполниться ли бассейн за 10 мин если открыть обе трубы?

Автор: Гость