Окр мир 4 класс рабочая тетрадь 2 часть с.25 упр.3
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Окр мир 4 класс рабочая тетрадь 2 часть с.25 упр.3
Ответ(ы) на вопрос:
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1-челубей , 2- калита , 3 -москва ,4- донской ,5- непрядва ,6 - куликово ,7- мамай , 8 - пересвет, 9 - сергий , 10 - дмитрий , 11 - ослябю
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