Какие организмы способны синтезировать органические вещества из неорганически?? соединений, используя энергию химических соединений? 1) одноклеточные зелёные водоросли 3) грибы-паразиты 2) хемосинтезирующие бактерии 4) бак...

Биология
Какие организмы способны синтезировать органические вещества из неорганически?? соединений, используя энергию химических соединений? 1) одноклеточные зелёные водоросли 3) грибы-паразиты 2) хемосинтезирующие бактерии 4) бактерии гниения
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Ответ: хемосинтезирующие бактерии
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