Какие организмы способны синтезировать органические вещества из неорганически?? соединений, используя энергию химических соединений? 1) одноклеточные зелёные водоросли 3) грибы-паразиты 2) хемосинтезирующие бактерии 4) бак...
Биология
Какие организмы способны синтезировать органические вещества из неорганически?? соединений, используя энергию химических соединений? 1) одноклеточные зелёные водоросли 3) грибы-паразиты 2) хемосинтезирующие бактерии 4) бактерии гниения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: хемосинтезирующие бактерии
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить уравнение 1) Произведение неизвестного числа и 60 равно сумме чисел 6 907 и 43 493 2) Частное 40 450 и неизвестного числа равн...
Английский язык
Ребят,нужна срочно ваша помощь, помогите пожалуйста!!.. Give general information about the United Kingdom using the following prompts. Britain ...