Ребят, помогите пожалуйста.докажите тождество ab+bc+ac-(abc+ab-(abc-bc-(abc+ac)))=-abc
Алгебра
Ребят, помогите пожалуйста.докажите тождество ab+bc+ac-(abc+ab-(abc-bc-(abc+ac)))=-abc
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
= ab + bc + ac - (abc + ab - (abc - bc - abc -ac)) = ab + bc + ac - (abc + ab + bc + ac) = ab + bc + ac -abc - ab - bc - ac = - abc
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