ДАМ БАЛЛЫ! ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!! Начертите параллелограмм АВСD. Постройте его образ:??) при симметрии относительно прямой АК, где К – середина стороны СD; б) при симметрии относительно точки О, где О – центр вписанной в треугол...

Геометрия
ДАМ БАЛЛЫ! ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!! Начертите параллелограмм АВСD. Постройте его образ:??) при симметрии относительно прямой АК, где К – середина стороны СD; б) при симметрии относительно точки О, где О – центр вписанной в треугольник АВС окружности; в) при параллельном переносе на вектор АО, где О – точка пересечения диагоналей параллелограмма; г) при повороте вокруг вершины D на 1200 против часовой стрелки.
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Гость:
То что выделено более жирной линии это образ исходной фигуры 
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