Великий новгород распологался на реке ___. Город делился на _________ и ________ стороны. Ул??ца новгорода мостились ______.
История
Великий новгород распологался на реке ___. Город делился на _________ и ________ стороны. Ул??ца новгорода мостились ______.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может город делился на земщину и опричнину
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