Великий новгород распологался на реке ___. Город делился на _________ и ________ стороны. Ул??ца новгорода мостились ______.

История

Великий новгород распологался на реке ___. Город делился на _________ и ________ стороны. Ул??ца новгорода мостились ______.

Автор: Гость