Кондуит и швамбрания главная мысль каждого рассказа

Литература
Кондуит и швамбрания главная мысль каждого рассказа
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двое детей из докторской семьи из Покровска — Лёля и Оська — придумывают воображаемую страну Швамбранию. Эта страна находится в Тихом океане и по размерам сравнима с Австралией. Швамбрания — настоящий рай для любителей приключений, отважных мореходов и исследователей, она воплощает все детские фантазии, навеянные книгами Жюля Верна и Фенимора Купера, а также реальностью России начала XX века.  С поступлением Лёли в гимназию «швамбраны» сталкиваются с суровой реальностью. В гимназии строгие нравы, за малейшее нарушение учеников наказывают, а имя провинившегося вписывают в страшную книгу директора — Кондуит. Но и здесь Лёля находит хороших друзей, среди которых — Стёпка по прозвищу Атлантида, такой же мечтатель, как он сам.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА, РЕШИТЬ ЭТО Найти трехзначное число , кратное 11 , все цифры которого различны , к сумма квадратов цифр делится на 3 , но не ...
Ответить
Математика
340 см=34.. 650 см= 6...5.... . 208 см=2...8... . 110 см=1.... 1..... .
Ответить
Английский язык
Берегите себя на кухне по английскому языку
Ответить
Математика
Помагите с номером 29 с третим примером
Ответить
Математика
уравнение x*23,5=143,35
Ответить