уравнение x*23,5=143,35

Математика
уравнение x*23,5=143,35
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=143.35:23, x=6,1 ответ X будет 6,1 так как число 143,35 нужно поделить на 23,5 )
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