Помагите пожалуйста 160

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Краснеет лес,темнеют степи, Весенний ветер потонул. И тают ледяные цепи, Везде движение и гул. В предложении : Краснеет лес,темнеют степи,весенний ветер потонул. 3 грамматические основы: Лес(подлежащее),краснеет(сказуемое), Степи(подлежащее),темнеют(сказуемое), Ветер(подлежащее) потонул(сказуемое). (Что делает?) краснеет(наст.вр.) - (что делать?) краснеть(неопр.ф.) (Что делают?) темнеют(наст.вр) - (что делать?)темнеть(неопр..ф.) (Что сделал?) потонул(прош.вр) - (что сделать?)потонуть(неопр.ф.) (Что делают?) тают(наст.вр) - (что делать?) таять (неопр.ф.)