Интервью у члена семьи

Гость: Гость:

-Привет,мам. -Привет,Аля,как дела в школе,что получила? -У меня все хорошо,я сегодня получила 5 по русскому и 4 по математике. -Молодец,мне звонила твоя учительница по физкультуре Алла Тимофеевна,и сказала,что ты будешь участвовать в соревнованиях по волейболу. -Ура,а когда? -Во вторник,на третьем уроке. -Спасибо,мам,я пошел уроки делать,а то нам задали очень много... -Например,может я тебе помогу? -Нет,не надо,я сам сделаю,мне задали написать сочинение на тему:,,Какое у меня домашнее животное" и еще написать рассказ о здоровом образе жизни.Ну,ладно,мам,я пойду. -Иди,давай,делай уроки,а потом пойдешь с Женей в кинотеатр. -Хорошо,мам.