Почему у глагола два вопроса

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Глаголы совершенного вида отвечают на вопрос что сделать? и обозначают действие, ограниченное в своей дли­тельности, имеющее внутренний предел, законченность. Глаголы совершенного вида могут обозначать действие, ко­торое закончилось (или закончится) , достигнув результата (выучить, нарисовать) , действие, которое началось (или начнётся) , причём само это начало действия понимается как его граница, предел (заиграть, запеть) , однократное действие (толкнуть, крикнуть, прыгнуть - глаголы с суффиксом -ну) . Глаголы несовершенного вида отвечают на вопрос что делать? и обозначают действие без указания на его предел, без ограничения протекания его во времени, действие длительное или повторяющееся (учить, рисовать, играть, кричать) . Вид глагола влияет на образование его форм (прежде всего - форм времени) : у глаголов несовершенного вида в изъявительном наклонении есть формы всех трёх времён (причём в будущем времени они имеют сложную форму) и полный набор временных форм причастий; у глаголов совершенного вида нет форм настоящего времени в изъявительном наклонении (форма будущего времени простая) и причастий настоящего времени.