Найдите корни уравнений x/ 7.5 = 6/17 . 9 цел 2/11x=10,1
Математика
Найдите корни уравнений x/ 7.5 = 6/17 . 9 цел 2/11x=10,1
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Гость:
X/ 7.5 = 6/17 . 9 цел
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