Магазин делает пенсионерам скидку на определенное количество процентов от стоим??ости покупки.Буханка хлеба стоит в магазине 24 рубля, пенсионер заплатил за хлеб 21 рубль 12 копеек . Сколька пронцетов состовляет скидка для
Алгебра
Магазин делает пенсионерам скидку на определенное количество процентов от стоим??ости покупки.Буханка хлеба стоит в магазине 24 рубля, пенсионер заплатил за хлеб 21 рубль 12 копеек . Сколька пронцетов состовляет скидка для
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100% -24,00 1%-0,24 24,00-21,12=2,88 2,88/0.24=12 Ответ: 12 %
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