Магазин делает пенсионерам скидку на определенное количество процентов от стоим??ости покупки.Буханка хлеба стоит в магазине 24 рубля, пенсионер заплатил за хлеб 21 рубль 12 копеек . Сколька пронцетов состовляет скидка для

Алгебра

Магазин делает пенсионерам скидку на определенное количество процентов от стоим??ости покупки.Буханка хлеба стоит в магазине 24 рубля, пенсионер заплатил за хлеб 21 рубль 12 копеек . Сколька пронцетов состовляет скидка для

Автор: Гость