Благодарное письмо своей семье с предлогами в, за, для, с, со, благодаря, несмотря н??, в течение, иметь в виду, из-за, в заключение;

Гость: Гость:

Дорогая мама. Дорогой папа. Дорогая моя семья. Я очень рад/а, что я ваш/а сын/дочка. То как вы меня воспитали, не воспитал бы никто.В школе я учусь просто отлично. За несколько недель я повысила свои оценки. В течение месяца я хорошо сдружился/лась с одним/одной мальчиком/девочкой. Это всё благодаря вам. Я имею в виду , что люди окружающие меня, абсолютно надежные и доброжелательные. И это тоже, лишь ваша заслуга. Из-за плохой погоды, иногда портится настроение, но я невольно вспоминаю всю мою родню. Мамина еда, сделанная со всей любовью, не похожа ни на одну другую. Спасибо вам за всё. За терпение, доброту, ласку и заслуженную строгость. За жизнь, что вы подарили мне. За чистую, бескорыстную любовь. Я очень люблю вас. P.s.: лучше не пишите это. Я написала, но не уверена,что все правильно и красиво написано. Я лишь вклала свои чувства.