В первый день туристы были в пути 10 часов,а во второй 7 часов.За второй день пути ту??исты преодолели на 12 километров меньше,чем за первый
Право
В первый день туристы были в пути 10 часов,а во второй 7 часов.За второй день пути ту??исты преодолели на 12 километров меньше,чем за первый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10-7=3 часа - разница 12/3=4 (км) - скорость ходьбы туристов 4*10=40 (км) - они преодолели в первый день 4*7=28 (км) - они преодолели за второй день 40+28=68 (км) - прошли за 2 дня
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