В первый день туристы были в пути 10 часов,а во второй 7 часов.За второй день пути ту??исты преодолели на 12 километров меньше,чем за первый

Право

В первый день туристы были в пути 10 часов,а во второй 7 часов.За второй день пути ту??исты преодолели на 12 километров меньше,чем за первый

Автор: Гость