Помагите с номером 29 с третим примером

Математика
Помагите с номером 29 с третим примером
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Автор: Гость
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Гость:
1702×106=185518 както тау
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