Какой из природных объектов, входящих в состав гидросферы, занимает наибольшую площадь?
География
Какой из природных объектов, входящих в состав гидросферы, занимает наибольшую площадь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наибольшую площадь занимает океан
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